Чаще всего причинами пожара становятся бытовые приборы

Ежегодно сотни пожаров возникают из-за электроприборов, таких как плиты, стиральные машины, тостеры, чайники, телевизоры, смартфоны и компьютеры. Причина – неисправность электросистемы или неправильная эксплуатация оборудования. Проблемы могут возникнуть, когда к удлинителю подключено слишком много устройств или шнур устройства поврежден.

Две недели назад датчик Nublu спас женщину от пожара. Женщину, которая в момент пожара спала в своей постели, вывезли из частного дома в Тарту с помощью патруля G4S и прибывших на сигнал тревоги спасателей. Женщину накрыли одеялами, а когда приехала скорая помощь, ее передали медикам. К счастью, никто не пострадал, и ситуация была под контролем спасателей. Пожар начался в микроволновой печи на кухне, которая, по всей видимости, загорелась в результате короткого замыкания в электросети. Позже женщина была благодарна датчику Nublu, ведь без него описанное событие, скорее всего, закончилось бы плачевно.

Особенно опасны устройства, в которых соединяются вода и электричество, например посудомоечные и стиральные машины. При работе двигателя во влажной среде образуется конденсат. Эти устройства не нужно каждый раз вытаскивать из розетки, но необходимо следить за правильностью установки устройства. Прибор обязательно следует проверить, если оно начало издавать странные звуки.

Устройства с аккумуляторами представляют большую опасность, поскольку помимо того, что они остаются подключенными к сети во время зарядки, аккумуляторы стареют и могут стать причиной возгорания. Так, большую опасность представляют роботы-пылесосы, компьютеры и телефоны. На прошлой неделе в жилом доме в поселке Табасалу загорелся робот-пылесос, огонь распространился по полу и мебели.

Инструкция по обеспечению безопасности

Проверьте электрооборудование и его провода. К электрооборудованию следует относиться со всей серьезностью и не устранять неисправности самостоятельно.

Убедитесь, что к удлинителю подключено не слишком много устройств. Удлинители предназначены для временного использования, а не для одлновременного подключения чайника и бойлера.

Установите датчик дыма согласно инструкции.

Проверьте надежность датчика дыма и помогите сделать это пожилым родственникам.

Помните, что заслонку необходимо закрывать только тогда, когда огонь полностью погаснет.

Источник: Спасательный союз