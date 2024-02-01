Сельские семьи могут ходатайствовать о пособиях на улучшение жилищных условий

Программа предназначена для семей, проживающих в малонаселенных районах; она должна помочь им обеспечить себе современные условия жизни и дать возможность жить в сельской местности. Поддержка может быть применена при строительстве систем водоснабжения и канализации, строительстве подъездных дорог и установке автономных электросистем.

По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, на протяжении многих лет к программе поддержки малоноселенных райнов проявлялся большой интерес, и поэтому министерство сочло важным продолжить реализацию программы. «Мы хотим, чтобы в Эстонии было хорошо жить повсюду, как в городе, так и в деревне. Правда, жизнь в сельской местности может потребовать больше усилий, потому что нередко в домашнем хозяйстве в деревне приходится организовывать себе и воду, и канализацию, необходимые для жизни, или обеспечивать наличие электричества в помещении», - заявил Мадис Каллас.

«Это большие расходы для жителей, которым государство пришло на помощь, чтобы покрыть затраты. В этом году государственная поддержка программы составит 2,6 млн евро, - сказал Каллас. - Местные органы власти вносят такой же объем поддержки». Самофинансирование ходатая составляет не менее 33% от стоимости проекта.

По программе можно получить поддержку в объеме до 6500 евро на семью. Чтобы подать заявку, заявитель должен быть зарегистрирован как жилец домохозяйства не позднее 1 января 2024 года, также это хозяйство должно быть его постоянным местом жительства.

По словам координатора Государственного центра вспомогательных услуг (RTK) Тийны Лооранд, соискателей всегда больше всего интересуют проекты водоснабжения и канализации: «Например, в прошлом году поддержку по системам водоснабжения получили 645 домохозяйств, а по канализации - 549 домохозяйств. Поддержку получили и 79 проектов по строительству подъездных дорог, а также пять проектов по строительству автономной электросистемы».

Местные муниципалитеты сами принимают решение об участии в программе, и раунд заявок открывается в тех муниципалитетах, которые готовы участвовать в финансировании и реализации программы. Заявление необходимо подавать в местное самоуправление. Более подробную информацию можно найти на сайтах органов местного самоуправления.

Реализацию программы обеспчеивает и консультирует органы местного самоуправления Государственный центр вспомогательных услуг (RTK). Дополнительную информацию можно найти тут.