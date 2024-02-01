ВИДЕО ⟩ «Видимо, полицейский не местный»: на видео попало ДТП с участием патрульной машины

Патрульный автомобиль Skoda двигался по левой полосе, а легковушка Renault - по правой. Оба водителя совершали поворот налево. После левого поворота они свернули направо, хотя правый поворот был разрешен лишь с правой полосы. Автомобили столкнулись.

«Видимо, полицейский не местный», «Как-то полиция здесь явно не права», - комментируют участники группы.

Ошибка водителя патрульного автомобиля

«Во вторник 30 января около 18 часов произошло ДТП на перекресте улиц Копли и Тёэстузе. Пострадавших в ДТП нет, это страховой случай, произошедший из-за ошибки водителя патрульного автомобиля», - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.