В среду, 31 января группе Facebook «EZ-дуны» опубликовали запись с видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП с участием полицейской машины.
ВИДЕО ⟩ «Видимо, полицейский не местный»: на видео попало ДТП с участием патрульной машины
Патрульный автомобиль Skoda двигался по левой полосе, а легковушка Renault - по правой. Оба водителя совершали поворот налево. После левого поворота они свернули направо, хотя правый поворот был разрешен лишь с правой полосы. Автомобили столкнулись.
«Видимо, полицейский не местный», «Как-то полиция здесь явно не права», - комментируют участники группы.
Ошибка водителя патрульного автомобиля
«Во вторник 30 января около 18 часов произошло ДТП на перекресте улиц Копли и Тёэстузе. Пострадавших в ДТП нет, это страховой случай, произошедший из-за ошибки водителя патрульного автомобиля», - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.