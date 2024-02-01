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ВИДЕО ⟩ «Видимо, полицейский не местный»: на видео попало ДТП с участием патрульной машины

rus.postimees.ee
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ДТП с участием патрульного автомобиля.
ДТП с участием патрульного автомобиля. Фото: Скриншот из видео

В среду, 31 января группе Facebook «EZ-дуны» опубликовали запись с видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП с участием полицейской машины.

Патрульный автомобиль Skoda двигался по левой полосе, а легковушка Renault - по правой. Оба водителя совершали поворот налево. После левого поворота они свернули направо, хотя правый поворот был разрешен лишь с правой полосы. Автомобили столкнулись.

«Видимо, полицейский не местный», «Как-то полиция здесь явно не права», - комментируют участники группы. 

Ошибка водителя патрульного автомобиля

«Во вторник 30 января около 18 часов произошло ДТП на перекресте улиц Копли и Тёэстузе. Пострадавших в ДТП нет, это страховой случай, произошедший из-за ошибки водителя патрульного автомобиля», - сообщили в Департаменте полиции и погранохраны. 

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