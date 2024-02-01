Россия в обмен на гражданство продает на фронт сирийцев

Сами сирийцы во время одного из видеозвонков рассказали, что сейчас ждут суда и последующей депортации. «Сегодня сомалийцев судили! Все как у нас: они подписали что-то, сами не поняли, что. А тут им говорят: в армию. Они не хотят! Приговорили к депортации. И нас приговорят, но когда - мы не знаем, ждем суда. Ну а так живем хорошо. Все есть. Телефон нам нельзя, но иногда можно», - сообщили они.

Автор расследования также обратил внимание, что в сирийских и российских телеграм-каналах распространяются ролики с уроженцами Египта, Сирии, Сомали и Индии в военной форме, а также фото и видео российских паспортов, которые им выдают. На одном из таких роликов, пишет «Новая газета», человек за кадром рассказывает, что сирийцы получили паспорта РФ всего за пять дней, а те в ответ благодарят некоего доктора Акрама.

Автор расследования утверждает, что все паспорта сирийцев, которые он видел, были выданы в Якутии. «Нам сказали: Якутия большая, людей там мало. Будете там сидеть гарнизоном, никто вас никуда не пошлет», - рассказали ему сирийцы.