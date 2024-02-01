Графики ⟩ Опросы показывают рекордную поддержку атомной энергетики в Эстонии

Процент людей, выступающих «безусловно за» также является рекордным (39%), превышая данный показатель во всех предыдущих опросах.

График Фото: Fermi Energia OÜ

Поддержка среди людей не эстонской национальности составила 62%, против высказались 28%. Также впервые атомная энергия рассматривается как предпочтительный вид энергии в Эстонии.

На вопрос «Какое развитие производства электроэнергии в Эстонии вы поддерживаете, учитывая сокращение производства электроэнергии из сланца?» 59% опрошенных ответили, что видят развитие в Эстонии именно атомной энергии, 53% – ветровой энергии, а 49% – солнечной энергии. Также увеличилось количество тех, кто видит потенциал в области производства электроэнергии из сланцевого масла. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в августе этого года, выросла популярность всех видов энергии, кроме ветровой и солнечной.

Поддержка строительства АЭС среди неэстонцев. Фото: Fermi Energia

Основными плюсами развития атомной энергетики опрошенные считают обеспечение надежности электроснабжения при любой погоде (65%) и более низкие цены на электроэнергию (54%), а также экономическое развитие (33%) и снижение выбросов углерода (26%). Основными минусами указываются проблемы с хранением ядерных отходов (66%), риск аварии (51%) и недостаток специальных знаний в Эстонии (51%).

В этом опросе также был задан вопрос «Хотите ли вы, чтобы парламент проголосовал за внедрение атомной энергии и создание соответствующих подготовительных действий в стране?», на который 61% ответили «да», 20% – «нет» и 19% – «не знаю».

Исходя из партийных предпочтений, поддерживающие рассмотрение строительства атомной электростанции преобладают среди сторонников всех партий. Активнее всего поддерживают идею строительства АЭС в Эстонии сторонники Партии реформ (85%), «Ээсти 200» (83%), Партии правых (79%), EKRE (78%) и «Отечества» (76%). Также существенная поддержка наблюдается у сторонников Социал-демократов (69%), Центристской партии (61%), Зеленых (58%) и сторонников других партий (58%).

Исходя из партийных предпочтений, поддерживающие рассмотрение строительства атомной электростанции преобладают среди сторонников всех партий. Фото: Fermi Energia

В опросе участвовало 1155 человек. Fermi Energia регулярно заказывает исследования об отношении к внедрению атомной энергетики с 2019 года.