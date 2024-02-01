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Ученые выявили овощ, который поможет смягчить симптомы пищевого отравления

rus.postimees.ee
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Овощной салат.
Овощной салат. Фото: Shutterstock

Установлено, что томаты эффективно помогают бороться с бактериальными инфекциями в кишечнике. Исследователи Корнелльского университета выявили в помидорах два соединения, которые убивают бактерии, сообщает Science Alert.

Новые исследования были сосредоточены на бактериях сальмонеллы, в частности, на типе Salmonella enterica Typhi, вызывающем высокую температуру. В ходе лабораторных исследований было установлено, что Salmonella Typhi быстро погибает при воздействии томатного сока.

Исследователи обнаружили в томатах два антимикробных пептида, которые способны ингибировать размножение Salmonella enterica Typhi и даже уничтожать штамм, устойчивый к стандартному лечению антибиотиками.

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