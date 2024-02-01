Установлено, что томаты эффективно помогают бороться с бактериальными инфекциями в кишечнике. Исследователи Корнелльского университета выявили в помидорах два соединения, которые убивают бактерии, сообщает Science Alert.
Для подписчиков
Ученые выявили овощ, который поможет смягчить симптомы пищевого отравления
Новые исследования были сосредоточены на бактериях сальмонеллы, в частности, на типе Salmonella enterica Typhi, вызывающем высокую температуру. В ходе лабораторных исследований было установлено, что Salmonella Typhi быстро погибает при воздействии томатного сока.