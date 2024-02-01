Митрополит Евгений не хочет уезжать: ЭПЦ МП будет за него бороться

Они отмечают, что возможный отказ PPA митрополиту Евгению в продлении ВНЖ может повлечь за собой разлучение Церкви с ее архипастырем и станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим конституционные права на свободу совести и объединения, закрепленных в ст. 40 и ст. 48 Конституции ЭР.

«Высказанное министром внутренних дел условие приемлемости главы ЭПЦ МП открыто ограничивает право ее духовенства и мирян свободно устраивать церковную жизнь согласно своим религиозным убеждениям, основам веры и нравственности, а также церковным правилам, в частности - избирать священноначалие в соответствии со своим зарегистрированным и утвержденным в установленном законом порядке Уставом», - заявляется в заявлении.

Согласно решению, Синод ЭПЦ МП ходатайствует перед МВД ЭР о продлении вида на жительство для своего Предстоятеля - митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения (Решетникова).

В постановлении Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата от 30 января 2024 года также отмечается, что духовенство и миряне самоуправляемой ЭПЦ МП на чрезвычайном заседании Собора, состоявшегося 30.01.2024 года в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» Таллинна, имели суждение о ситуации, сложившейся в связи с тем, что Департамент полиции и погранохраны начал производство по отказу продлить временный вид на жительство митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову).