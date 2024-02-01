Телефон в театре: спектакль был прерван из-за неуважительного поведения зрителя

«Меня вообще не смущает, если во время спектакля люди в зале занимаются своими делами. Я всегда думал, что если кто-то во время постановки замечтался или начал разглядывать актерскую обувь, то это, наверное, из-за слабого выступления», - пишет Тоомпере в Facebook.