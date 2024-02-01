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Телефон в театре: спектакль был прерван из-за неуважительного поведения зрителя

rus.postimees.ee
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Хендрик Тоомпере и Прийт Выйгемаст в спектакле «Банковский кредит», где ведется острая словесная война.
Хендрик Тоомпере и Прийт Выйгемаст в спектакле «Банковский кредит», где ведется острая словесная война. Фото: Mats Õun

Актер и режиссер Хендрик Тоомпере пишет в социальных сетях о том, как на протяжении уже многих лет некоторые зрители демонстрируют, что понятия не имеют, как вести себя в зале театра.

«Меня вообще не смущает, если во время спектакля люди в зале занимаются своими делами. Я всегда думал, что если кто-то во время постановки замечтался или начал разглядывать актерскую обувь, то это, наверное, из-за слабого выступления», - пишет Тоомпере в Facebook.

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