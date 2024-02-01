Пожар в популярном спа: с производителя саун хотят взыскать почти 900 000 евро

Требование страховой компании касается возмещения ущерба, причиненного в результате пожара в Viimsi SPA в декабре 2021 года. По данным Saunum Group, дочерние компании Saunum не виноваты в пожаре и не несут ответственности за ущерб.

Судебное разбирательство находится в первой инстанции на начальной стадии. По оценке Saunum Group, проводимая процедура не окажет прямого влияния на деятельность компании.

Пожар в Viimsi Spa

В ночь на четверг, 30 декабря 2021 года, в Viimsi Spa загорелась баня, люди в пожаре не пострадали.

В 3:07 Центр тревоги получил вызов в Viimsi Spa, где, как выяснилось, огнем была охвачена баня.

Пожар ликвидировали в 4:14 и эвакуированным из отеля людям разрешили вернуться в свои номера.

При пожаре никто не пострадал.