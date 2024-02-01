Пожар в популярном спа: с производителя саун хотят взыскать почти 900 000 евро

Харьюский уездный суд принял к рассмотрению иск эстонского филиала страховой компании Lietuvos draudimas к дочерним компаниям Saunum Group – Saunum Saunas и Saunum Sauna Team. Сумма иска о компенсации составляет 862 263 евро.
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Компания не считает данное требование обоснованным.
Требование страховой компании касается возмещения ущерба, причиненного в результате пожара в Viimsi SPA в декабре 2021 года. По данным Saunum Group, дочерние компании Saunum не виноваты в пожаре и не несут ответственности за ущерб.
Судебное разбирательство находится в первой инстанции на начальной стадии. По оценке Saunum Group, проводимая процедура не окажет прямого влияния на деятельность компании.
Пожар в Viimsi Spa
В ночь на четверг, 30 декабря 2021 года, в Viimsi Spa загорелась баня, люди в пожаре не пострадали.
В 3:07 Центр тревоги получил вызов в Viimsi Spa, где, как выяснилось, огнем была охвачена баня.
Пожар ликвидировали в 4:14 и эвакуированным из отеля людям разрешили вернуться в свои номера.
При пожаре никто не пострадал.