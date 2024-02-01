В 1990-е годы мы могли бы пойти по пути Литвы, когда премьер-министром был бывший высокопоставленный коммунист Альгирдас Бразаускас, а экономика страны начала медленно развиваться, но мы выбрали болезненный путь повергающих в шок реформ, которые оказались успешными.

Особенно печально, что за уничтожение экономики принялось правительство под руководством Партии реформ. Партия реформ в свое время переняла эстафету экономических реформ у партии «Отечество» и долгое время выступала за низкие налоги и либеральную предпринимательскую среду. Сейчас от этих компонентов почти ничего не осталось. Таким образом, заголовок статьи Лаара отражает трагический дух нашего времени: в экономике царит зима тревоги, и деятельность Лжетэтчер в доме Стейнбока, похоже, будет продолжаться еще долго. Вероятно, Партия реформ незаметно превратилась в Лжепартию реформ.

Примечательно, что Латвия и Литва, которые исторически делят с нами одну участь, уже выходят из цикла рецессии.