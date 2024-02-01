Во вторник на портале Postimees была опубликована гневная статья-мнение двукратного премьер-министра Марта Лаара под заголовком «Зима тревоги нашей и Лжетэтчер». Негодование Лаара можно понять. Никому бы не хотелось видеть, как дело всей его жизни терпит крах. В данном случае речь идет об экономике Эстонии.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Нужны перемены. Правительство – как раз то место, с которого можно начать
В 1990-е годы мы могли бы пойти по пути Литвы, когда премьер-министром был бывший высокопоставленный коммунист Альгирдас Бразаускас, а экономика страны начала медленно развиваться, но мы выбрали болезненный путь повергающих в шок реформ, которые оказались успешными.
Особенно печально, что за уничтожение экономики принялось правительство под руководством Партии реформ. Партия реформ в свое время переняла эстафету экономических реформ у партии «Отечество» и долгое время выступала за низкие налоги и либеральную предпринимательскую среду. Сейчас от этих компонентов почти ничего не осталось. Таким образом, заголовок статьи Лаара отражает трагический дух нашего времени: в экономике царит зима тревоги, и деятельность Лжетэтчер в доме Стейнбока, похоже, будет продолжаться еще долго. Вероятно, Партия реформ незаметно превратилась в Лжепартию реформ.
Примечательно, что Латвия и Литва, которые исторически делят с нами одну участь, уже выходят из цикла рецессии.
В среду, 24 января, директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») представили свежие показатели экономики Эстонии. В них нет ничего радостного. Эстония уже восьмой квартал, то есть второй год подряд находится в состоянии экономического спада, и света в конце туннеля пока не видно. Примечательно, что Латвия и Литва, которые исторически делят с нами одну участь, уже выходят из цикла рецессии. Следовательно, в случае Эстонии есть какой-то уникальный фактор влияния, и это может быть деятельность правительства. По крайней мере, наши предприниматели так думают, считая правительство одной из своих главных проблем.
По словам Пеэтера Раудсеппа, у нас также самое дорогое в Европейском союзе электричество и высокие процентные ставки. Можно согласиться с его утверждением, что положение экономики Эстонии нельзя улучшить за счет увеличения внешнего спроса. Во-первых, экономика наших целевых рынков также находится в плохом состоянии, во-вторых, наше производство уже не конкурентоспособно из-за растущих затрат (налоги плюс электричество - прим. ред.). Результат - банкротства, рост безработицы и снижение налоговых поступлений. Однако Эстония уже давно не маленькое государство, а государство с довольно большим аппаратом и значительными постоянными расходами, и такое государство обходится недешево. Не зря уже много лет говорят о необходимости государственной реформы.
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало в среду заявил, что у него есть план, как вернуть экономику Эстонии к росту. По его словам, в правительстве снова будут обсуждаться будущие налоги и их необходимость. Однако это, к сожалению, скорее всего не коснется повысившейся в начале года ставки налога с оборота.
Эстонии сейчас нужна настоящая Тэтчер, которая осмелилась бы выступить за благоприятную предпринимательскую среду и сокращение государственного капитализма. Возьмет ли Тийт Рийсало эту роль на себя? Поживем-увидим. Какие-то перемены нужны сейчас, и быстро. Правительство - как раз то место, с которого можно начать.