Борис Тух ⟩ Четыре дня, равные четырем миллионам световых лет

Артем Гареев (и, разумеется, вся постановочная команда и все актеры, занятые в «Мостах округа Мэдисон») сделали спектакль очень нежный, невероятно чувственный (при этом абсолютно целомудренный) и безукоризненно точный во всем, что касается правды характеров и психологии отношений. То есть – правды жизни. Причем – смею утверждать – материал здесь сложнейший: отсутствует привычный драматический конфликт. Да, это мелодрама, т.е. история о внезапно вспыхнувшей, настоящей и очень сильной любви, трагически обреченной на то, чтобы оборваться на самом пике чувств, но здесь нет внешних признаков жанра: острой интриги, контрастов, борьбы Благородства и Злодейства, Любви и Коварства, нет идеального героя и страдающей героини, которую герой должен спасти из лап чудовища, словом – нет тех эффектов, без которых, как будто, не обойтись. Оказывается, обойтись можно. И нет обстоятельств непреодолимой силы, вроде стихийных бедствий, авиационной катастрофы, неизлечимой болезни героини и прочих несчастий, очень выручающих в тот момент, когда драматическое действие зашло в тупик. Роберту и Франческе (и как точно видят и воплощают это Юлле Лихтфельдт и Тарво Сымер!) не суждено быть вместе даже не потому, что героиня не свободна, у нее – долг перед мужем и детьми (классический конфликт между долгом и чувством здесь присутствует, но не в нем одном проблема!), тут возникает конфликт между человеком и самой жизнью с ее сложностью, неотвратимостью и невозможностью отдаться чувству, которое вдруг настигло (только Бога ради не цитируйте из «Мастера и Маргариты»: «любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих» – там это было к месту, а здесь слишком вычурно звучит); настигло – не точное слово, пришло, возвысило и дало счастье, но оно должно оборваться. Не только из-за того, что на Франческе лежит долг перед семьей, но и потому, что она – мудра той женской интуицией, которая заставляет мыслить на много ходов вперед, тогда как мужчина живет настоящим временем, сиюминутно. И только после того, как разорвана связь и в душах героев обрушился озаренный красным закатным светом мост, связавший их, оба почувствовали, что пережитое за четыре дня можно приравнять к тому, что произошло с миром в течение четырех миллионов световых лет. Мгновение равно вечности!