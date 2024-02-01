Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в четверг высоко оценил достигнутое Европейским советом соглашение о выделении Украине 50 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Эстонии.
Цахкна: новый пакет помощи показал, что Украина остается стратегическим приоритетом ЕС
«Я приветствую очень важное соглашение, достигнутое сегодня Европейским советом в Брюсселе, о создании фонда в размере 50 млрд евро для поддержки Украины на период 2024-2027 годов», - заявил Цахкна.
«Украина уже почти два года борется за безопасность всей Европы и нуждается в нашей поддержке не только сегодня, но и в течение длительного времени. Сегодняшнее решение показывает, что мы готовы оказывать эту поддержку вместе, потому что поддержка Украины является стратегическим интересом и приоритетом для ЕС».
В четверг Европейский союз объявил о консенсусном соглашении о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро, преодолев на внеочередном саммите в Брюсселе сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Лидеры всех 27 стран согласились на дополнительный пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС.