Цахкна: новый пакет помощи показал, что Украина остается стратегическим приоритетом ЕС

«Я приветствую очень важное соглашение, достигнутое сегодня Европейским советом в Брюсселе, о создании фонда в размере 50 млрд евро для поддержки Украины на период 2024-2027 годов», - заявил Цахкна.

«Украина уже почти два года борется за безопасность всей Европы и нуждается в нашей поддержке не только сегодня, но и в течение длительного времени. Сегодняшнее решение показывает, что мы готовы оказывать эту поддержку вместе, потому что поддержка Украины является стратегическим интересом и приоритетом для ЕС».