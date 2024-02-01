У СОСЕДЕЙ ⟩ Архитектор: «Национальная библиотека – это не младенец, которого нужно купать каждый вечер»

Еще в 2019 году в интервью Латвийскому телевидению директор ЛНБ Андрис Вилкс признался, что металлические части фасада библиотеки мыть больше не будут. По словам Вилкса, в библиотеке нужно только мыть окна, а вот металлическим поверхностям надо дать состариться.

Комментируя необходимость очистки фасада библиотеки, Дрипе заявил: «Библиотека – это не младенец, которого нужно купать каждый вечер. Автор проекта библиотеки архитектор Гунар Биркетс говорил, что здание впишется в картину города и его металлические фасады точно можно не мыть.

Башни церквей тоже никто не моет.

Конечно, стеклянные окна – это совсем другая история, это простая гигиена здания, но металл покрывается патиной и выглядит красиво».

Он также выразил надежду, что Рига по архитектуре и развитию догонит две другие страны Балтии.

«Зачастую становится стыдно, когда сравниваешь Ригу с различными городами Эстонии и Литвы. Надеюсь, что все люди, которые за это ответственны, одумаются и что-то сделают. Очень надеюсь», - сказал Дрипе.

В 2006 году Дрипе стал главным архитектором города Риги и занимал эту должность до 2011 года.