В Таллиннском аэропорту продолжается модернизация системы контроля, суть изменений пока не ясна

Руководитель службы безопасности аэропорта Тарви Пихлакас говорит, что методология проверок безопасности также будет изменена, в результате чего в будущем проходить проверки безопасности станет быстрее и проще. Однако пока неясно, что именно изменится для пассажиров. По пояснению представителей аэропорта, более подробную информацию об этом можно будет предоставить после проверки оборудования и эффективности процессов и согласования всех процедур с Департаментом транспорта.