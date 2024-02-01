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В Таллиннском аэропорту продолжается модернизация системы контроля, суть изменений пока не ясна

rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

В феврале в Таллиннском аэропорту заменят три из пяти линий для проверки багажа пассажиров. Замена машин стартовала уже 16 января, работы проводятся в два этапа. Весь проект по повышению безопасности пассажиров и уровня обслуживания обойдется в 2,8 млн евро, работы должны быть завершены к началу апреля.

Руководитель службы безопасности аэропорта Тарви Пихлакас говорит, что методология проверок безопасности также будет изменена, в результате чего в будущем проходить проверки безопасности станет быстрее и проще. Однако пока неясно, что именно изменится для пассажиров. По пояснению представителей аэропорта, более подробную информацию об этом можно будет предоставить после проверки оборудования и эффективности процессов и согласования всех процедур с Департаментом транспорта.

С прошлого лета пассажиры, проходящие досмотр в хельсинкском аэропорту Вантаа, могут брать с собой в самолет до двух литров жидкости, которую можно оставить в ручной клади. Кроме того, там больше не приходится вынимать электронику из сумки при прохождении контроля.

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