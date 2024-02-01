Как вся эта суета вокруг увольнения Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного повлияет на украинскую армию, которая сейчас ведет тяжелые оборонительные бои на фронте протяженностью более тысячи километров?
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ О влиянии возможного увольнения Залужного на армию – взгляд с фронта
Понятно, что мотивацию это не повышает, но и особого эффекта на солдат не оказывает. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня из разговоров с украинскими солдатами на Восточном фронте.
«Я здесь не борюсь ни за президента, ни за Залужного, которого я, конечно, очень уважаю, ни за какого-либо другого генерала. Я здесь, чтобы защитить свою семью, своих детей, других наших детей, – рассказал мне 43-летний солдат из Западной Украины. – Чтобы эти ублюдки больше не пришли ни в один дом, не изнасиловали ни одну нашу женщину, не забрали ни одного нашего ребенка». Эти слова хорошо передают настроение украинских солдат.
Честно говоря, я не слышал от солдат ни одного плохого слова о Залужном. Чувствуется, что его уважают, от солдата до офицера. Чаще ругают сидящих в его штабе генералов с менталитетом еще советских времен (хотя на самом деле таких людей в высших штабах осталось немного), а также командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Сырского, президента Зеленского и его окружение. (при этом президента меньше, окружение больше) и еще союзников, которых ругают за то, что они не дают оружия.
Проблема может возникнуть из-за того, что до сих пор все в армии, по сути, слепо доверяли решениям и планам командующего Силами обороны. Например, в неудавшемся летнем наступлении солдаты и фронтовики винят не Залужного, а конкретных генералов и полковников, которые лично планировали и проводили это наступление. Распространится ли такое же безграничное доверие и на того, кто придет на замену Залужному, это уже вопрос.
Конечно, в армии никогда не бывает, чтобы солдаты были довольны генералами. Это сказка
Конечно, в армии (особенно если она миллионная, как в Украине) никогда не бывает, чтобы солдаты были довольны генералами. Это сказка. Но очень высокое доверие к Залужному – это факт. В определенных ситуациях это может быть твердая валюта. Окажется ли ли эта валюта в кармане у следующего главы армии?
По моему впечатлению, ссора Зеленского и Залужного не является особой темой разговоров среди солдат. Там, на фронте, у них есть гораздо более жизненно важные проблемы. К тому же в Украине все давным-давно привыкли к ссорам в политической верхушке, иногда затрагивающим и армию. Скорее, это огромное чувство единения между верхушкой страны и остальным населением (в том числе и солдатами) было исключительным явлением в первый и второй годы войны. Сейчас это начинает разваливаться, и это естественно.
Я не верю, что даже если генерала Залужного снимут с поста, это как-то отразится на боеспособности украинской армии. Украинские солдаты больше говорят о военной помощи Запада. Для них гораздо важнее ее поступление или не поступление. Оружие союзников им очень помогает на фронте, лично Залужный не приходит им на помощь где-то под Авдеевкой. Под Авдеевкой (да и везде) им помогут обещанные в Европе и до сих пор не полученные снаряды. И очень даже.
Генерал Залужный популярен среди солдат (да и вообще среди всего украинского народа), но совершенно невероятно, что украинская армия предпримет какие-либо действия в его поддержку. Это исключено. Это ведь не заключение перемирия с Россией. Вот это уже то, из-за чего мог бы подняться мятеж в армии.
Надо учитывать, что настроение солдат зимой никогда не бывает хорошим. Бои зимой не поднимают настроение ни одному солдату
Надо учитывать, что настроение солдат зимой никогда не бывает хорошим. Бои зимой не поднимают настроение ни одному солдату.Плохо то, что – если посмотреть на вещи сейчас глазами украинского солдата – эта зима сопровождалась массовой лавиной плохих новостей и негативных тенденций.
Неудавшееся летнее наступление, значительное сокращение помощи союзников и неясная перспектива получения этой помощи в целом, усталость и изнуренность солдат после двух лет боев, новых людей мало, потому что есть проблемы с мобилизацией, накапливаются хозяйственные и бытовые проблемы у домашних. Теперь еще это непрерывный балаган вокруг Залужного.
«Пусть они там уже примут решение, и будем воевать дальше», – как сказал мне один украинский офицер.
Следует учитывать, что вся эта канитель вокруг главы Сил обороны происходит в очень сложной для украинской армии ситуации. Русские войска продолжают наступление по всему фронту. Оно началось в конце прошлого года. Украинская армия в настоящее время несет большие потери (российская армия, конечно, даже большие, поскольку они наступают), и запасы боеприпасов у нее быстро сокращаются. Из-за постоянных атак по всему фронту украинскому командованию сложно маневрировать резервами.
В начале войны народам стран-союзников все было понятно, но со временем то, что происходит внутри Украины, становится для них все более непонятным
В любом случае, сейчас нет никаких признаков того, чтобы оборона Украины где-либо начала трещать. Главное, чтобы танцы вокруг Залужного не отвлекали внимание от оборонительных боев, а неразбериха в Генштабе не влияла на принятие решений, которые напрямую влияют на жизнь украинских солдат.
Мне кажется, бардак вокруг Залужного нанесет больший ущерб Украине во внешней политике, особенно среди ее союзников. Люди из стран, которые поддерживают Украину, читают эти новости и ничего не понимают. В начале войны народам стран-союзников все было понятно, но со временем то, что происходит внутри Украины, становится для них все более непонятным.