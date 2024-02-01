POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ О влиянии возможного увольнения Залужного на армию – взгляд с фронта

Понятно, что мотивацию это не повышает, но и особого эффекта на солдат не оказывает. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня из разговоров с украинскими солдатами на Восточном фронте.

«Я здесь не борюсь ни за президента, ни за Залужного, которого я, конечно, очень уважаю, ни за какого-либо другого генерала. Я здесь, чтобы защитить свою семью, своих детей, других наших детей, – рассказал мне 43-летний солдат из Западной Украины. – Чтобы эти ублюдки больше не пришли ни в один дом, не изнасиловали ни одну нашу женщину, не забрали ни одного нашего ребенка». Эти слова хорошо передают настроение украинских солдат.

Честно говоря, я не слышал от солдат ни одного плохого слова о Залужном. Чувствуется, что его уважают, от солдата до офицера. Чаще ругают сидящих в его штабе генералов с менталитетом еще советских времен (хотя на самом деле таких людей в высших штабах осталось немного), а также командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Сырского, президента Зеленского и его окружение. (при этом президента меньше, окружение больше) и еще союзников, которых ругают за то, что они не дают оружия.