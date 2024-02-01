ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонская военная академия получила лабораторию РЭБ

Целью Центра компетенции радиоэлектронной борьбы является консолидация компетенций в области радиоэлектронной борьбы в Эстонии. До сих пор этой областью занимались в различных университетах и ​​Силах обороны, но единого центра не было.

Аудитория и научно-лабораторные помещения будут использоваться для занятий учащимися академии, военнослужащими других структурных подразделений Сил обороны, а также сотрудниками учреждений-партнеров. Кроме того, лабораторные помещения предназначены для исследовательской работы ученых и студентов академии, работающих над полевыми диссертациями.

Инфраструктура центра позволяет познакомиться с основами радиоэлектронной борьбы и добиться конкурентоспособных результатов исследований на международном уровне. Кроме того, помещения также подходят для различных предметов и проектов, связанных с электроникой, информационными технологиями и инновациями, целью которых является проведение разработок, связанных с возможностями Сил обороны стран-партнеров и используемым и приобретаемым оборудованием.

По мнению командующего академией бригадного генерала Вахура Каруса, современные тактики ведения войны не могут позволить себе роскошь не говорить о радиоэлектронных тактиках ведения войны, поскольку они стали повседневным явлением.

«Давайте хотя бы посмотрим, что происходит сегодня в Украине или что происходит между Израилем и ХАМАС. Поэтому каждый офицер, окончивший академию, должен с первого момента осознавать, что происходит в современных технологиях и какие средства будут использованы против него на поле боя», - сказал Карус.

По словам директора и ведущего научного сотрудника Центра компетенции радиоэлектронной борьбы Каарела Пийпа, радиоэлектронная борьба и, в более широком смысле, электромагнитный спектр являются неотъемлемой частью современной войны, и война в Украине также показывает важность этой области.

«Практически все современные системы вооружения используют электромагнитный спектр, будь то радиоволны, инфракрасное излучение или видимый свет. Чтобы добиться успеха на поле боя, мы также должны быть успешными в электромагнитном спектре, а для этого необходимо повысить осведомленность о радиоэлектронной борьбе среди офицеров, унтер-офицеров и солдат. Также необходимо создавать эффективные и инновационные решения», - сказал Пийп.