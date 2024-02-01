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МИД Эстонии должен будет выплатить сокращенному сотруднику крупную сумму

Андрес Эйнманн
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Здание МИДа Эстонии.
Здание МИДа Эстонии. Фото: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск сокращенного из отдела информационных технологий Министерства иностранных дел сотрудника и присудил ему компенсацию в размере почти 10 000 евро.

В феврале 2022 года МИД уволил главного специалиста отдела информационных технологий Андреса Круузимяэ в связи с реорганизацией ведомства. Круузимяэ, работавший в МИДе с декабря 2019 года, не согласился с сокращением и потребовал восстановить его на работе, а также компенсировать всю неполученную им зарплату. К моменту оглашения приговора объем искового требования вырос до 100 970 евро.

На этой неделе Харьюский уездный суд частично удовлетворил иск Круузимяэ и признал расторжение его трудового договора недействительным. При этом суд постановил считать трудовой договор между истцом и МИДом расторгнутым с 7 марта 2022 года.

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