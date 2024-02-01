МИД Эстонии должен будет выплатить сокращенному сотруднику крупную сумму

В феврале 2022 года МИД уволил главного специалиста отдела информационных технологий Андреса Круузимяэ в связи с реорганизацией ведомства. Круузимяэ, работавший в МИДе с декабря 2019 года, не согласился с сокращением и потребовал восстановить его на работе, а также компенсировать всю неполученную им зарплату. К моменту оглашения приговора объем искового требования вырос до 100 970 евро.