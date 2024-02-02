ГАЛЕРЕЯ ⟩ Канареечный желтый, много света, стены для скалолазания: как выглядит новая Нарвская эстонская гимназия?

В фойе журналиста Rus.Postimees встречает директор Ирене Кяосаар. Она, как всегда, в отличном расположении духа, которое часто бывает у людей, искренне любящих свою работу, и с удовольствием соглашается провести небольшую экскурсию по новому зданию.

Директор указывает на полные и пустые коробки, которые все еще стоят тут и там - пока не успели разобрать. «И книг на полках нет, библиотекарь все еще пакует их в старом здании, на Йоала», - говорит Кяосаар. Видно, что новое место еще не успели «обжить», но это не мешает - школа выглядит действительно здорово. Планировка сделана удачно, у проектировщиков получилось очень органично соединить старое и новое здание.

Внутри все очень современное и красивое - Эстонская гимназия больше походит на небольшой университет, нежели на школу в типичном ее представлении. Много открытого пространства, очень много света, интерактивные доски, настольный футбол, стены для скалолазания...

«Правда, эти ступеньки какие-то чересчур желтые, аж больно смотреть», - смеется Ирене, когда мы поднимаемся по лестнице. Не могу не согласиться - цвет, действительно, вырви глаз, но ребятам из начальной школы, видимо, все равно - дети из группы продленного дня счастливо играют в канареечном пространстве, и, кажется, совсем не переживают, что все еще находятся в стенах школы.