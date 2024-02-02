В начале этой недели Нарвская эстонская гимназия наконец переехала из временного здания на Йоала в постоянное, которое находится на Харидусе. Новая Эстонская гимназия ничем не уступает Нарвской государственной гимназии - ультрасовременный дизайн, внимание к деталям, а главное - к детям, которым и предстоит там учиться.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Канареечный желтый, много света, стены для скалолазания: как выглядит новая Нарвская эстонская гимназия?
В фойе журналиста Rus.Postimees встречает директор Ирене Кяосаар. Она, как всегда, в отличном расположении духа, которое часто бывает у людей, искренне любящих свою работу, и с удовольствием соглашается провести небольшую экскурсию по новому зданию.
Директор указывает на полные и пустые коробки, которые все еще стоят тут и там - пока не успели разобрать. «И книг на полках нет, библиотекарь все еще пакует их в старом здании, на Йоала», - говорит Кяосаар. Видно, что новое место еще не успели «обжить», но это не мешает - школа выглядит действительно здорово. Планировка сделана удачно, у проектировщиков получилось очень органично соединить старое и новое здание.
Внутри все очень современное и красивое - Эстонская гимназия больше походит на небольшой университет, нежели на школу в типичном ее представлении. Много открытого пространства, очень много света, интерактивные доски, настольный футбол, стены для скалолазания...
«Правда, эти ступеньки какие-то чересчур желтые, аж больно смотреть», - смеется Ирене, когда мы поднимаемся по лестнице. Не могу не согласиться - цвет, действительно, вырви глаз, но ребятам из начальной школы, видимо, все равно - дети из группы продленного дня счастливо играют в канареечном пространстве, и, кажется, совсем не переживают, что все еще находятся в стенах школы.
В учительской журналисту предлагают шоколадный крендель и кофе, несколько преподавателей общаются между собой. По словам Кяосаар, в гимназии всего 28 учителей на 172 ученика, в основной школе - 25 учителей на 165 учеников. Найти этих учителей было непросто, но теперь все в порядке. Новое здание нравится и учителям, и ученикам.
«Здесь светло, тепло, классы большие. Здание на Йоала было прекрасным, но условия для учителей и учебного процесса были не совсем подходящие - было недостаточно пространства, необходимой техники», - объясняет Кяосаар. В новой школе у каждого учителя свой кабинет, иногда - напополам с другим учителем, но места хватает всем.
В планах, говорит Ирене, совершенствовать существующую систему. «Мы начали составлять план развития для начальной и основной школ и гимназии, важно, чтобы у всех трех было общее видение. Наша цель в гимназии - предложить ученикам разные возможности, варианты предметов по выбору, приглашать разных эстоноговорящих специалистов в гости, чтобы те рассказывали о возможностях будущего», - рассказала директор.
Она добавила, что школа будет стараться развивать языковую среду - на данный момент только для 5-6% учеников эстонский является родным языком, для всех остальных это - русский. Не всем из них обучение в школе полностью на эстонском языке дается легко, говорит Кяосаар, кто-то справляется лучше, кто-то - хуже. Но пока еще ни один ученик не выразил желания поменять школу.
«Между собой на переменах ученики часто разговаривают на русском языке, но со мной и с учителями общаются на эстонском. Они могут, если хотят, говорить на русском, например, с психологом или опорным специалистами - выражать свои эмоции бывает легче на родном языке», - рассказала директор.
Она добавила, что ученикам 11-ых и 12-ых классов было разрешено изучать математику на русском языке, так как внезапный переход сложного предмета на эстонский мог бы негативно повлиять на результаты выпускного экзамена.
Есть в новой школе, конечно, и нюансы: так, например, в ней отсутствует спортивный зал. «Но зал в Нарвской государственной гимназии изначально был рассчитан на две школы, поэтому наши ученики ходят заниматься туда», - объяснила Ирене.
Также нет школьной парковки. «Для многих учеников это неудобно, потому что часть из них уже ездит в школу на машине, кто-то самостоятельно, а кого-то привозят родители», - добавила директор. Многие паркуются неподалеку. В скором времени улица будет переделана в улицу с односторонним движением, и тогда машины можно будет парковать у обочины.
В целом, новая гимназия выглядит как идеальное место для учебы, в ней приятно и комфортно находиться. При ее проектировании думали, в первую очередь, о детях и их потребностях, и это отлично видно. По словам Кяосаар, все очень счастливы, что здание, наконец, готово, поэтому учеба продолжается!