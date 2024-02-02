«Но это же обман!» В Maxima не совпадают цены на прилавках и в мобильном приложении

Житель Кохтла-Ярве Илья (имя изменено, известно редакции) обнаружил, пробивая упаковку с курицей, что цена товара не совпадала с ценником, указанным в мобильном приложении Maxima. Разница небольшая, 0,10–0,15 центов, но по такому принципу на кассе общий чек может незаметно и неожиданно увеличиться.

Сотрудники магазина, по словам покупателя, говорят, что это проблемы самого производителя. С такой же нестыковкой цен столкнулись и несколько жителей Таллинна, которым работники Maxima также не смогли помочь. «Работники ответили как под копирку: "Не наши проблемы". Но это же обман!» - жалуется Илья.