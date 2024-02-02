В редакцию Rus.Postimees обратился внимательный посетитель магазина Maxima: пробивая товары на кассе, он обнаружил, что цены на прилавках и в мобильном приложении не совпадают.
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«Но это же обман!» В Maxima не совпадают цены на прилавках и в мобильном приложении
Житель Кохтла-Ярве Илья (имя изменено, известно редакции) обнаружил, пробивая упаковку с курицей, что цена товара не совпадала с ценником, указанным в мобильном приложении Maxima. Разница небольшая, 0,10–0,15 центов, но по такому принципу на кассе общий чек может незаметно и неожиданно увеличиться.