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Телеканал LRT: в переселившемся из Беларуси в Литву мужчине опознали экс-милиционера, подавлявшего протесты

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Милиция подавляет народные выступления в Минске, 2020 год. NB! Иллюстративное фото.
Милиция подавляет народные выступления в Минске, 2020 год. NB! Иллюстративное фото. Фото: tut.by/AFP/Scanpix

Александр Матиевич, который всего несколько лет назад, будучи майором милиции, избивал в Беларуси демонстрантов, выступавших за демократию, сейчас работает установщиком окон в Вильнюсе, столице Литвы, сообщила литовская национальная телекомпания LRT.

По данным BYPOL, антиправительственной организации, объединяющей бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси, Матиевич участвовал в жестоком подавлении демонстраций в городе Лида в Гродненской области (на севере Беларуси) в 2020 году.

Демонстрации в то время были частью более широкой общенациональной волны протеста против фальсификации президентских выборов и, в более общем плане, против правящего режима в Беларуси.

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