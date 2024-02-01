Телеканал LRT: в переселившемся из Беларуси в Литву мужчине опознали экс-милиционера, подавлявшего протесты

Александр Матиевич, который всего несколько лет назад, будучи майором милиции, избивал в Беларуси демонстрантов, выступавших за демократию, сейчас работает установщиком окон в Вильнюсе, столице Литвы, сообщила литовская национальная телекомпания LRT.
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По данным BYPOL, антиправительственной организации, объединяющей бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси, Матиевич участвовал в жестоком подавлении демонстраций в городе Лида в Гродненской области (на севере Беларуси) в 2020 году.