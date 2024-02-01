Телеканал LRT: в переселившемся из Беларуси в Литву мужчине опознали экс-милиционера, подавлявшего протесты

По данным BYPOL, антиправительственной организации, объединяющей бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси, Матиевич участвовал в жестоком подавлении демонстраций в городе Лида в Гродненской области (на севере Беларуси) в 2020 году.

Демонстрации в то время были частью более широкой общенациональной волны протеста против фальсификации президентских выборов и, в более общем плане, против правящего режима в Беларуси.