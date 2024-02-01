Полицейский патруль сопроводил водителя, превысившего скорость, в роддом

Таави Кирсс из службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры опубликовал душевный пост в социальной сети X.

В среду вечером полицейский патруль задержал на улице Суур-Амеэрика мчащуюся машину. Выяснилось, что в машине находилась рожающая женщина, которая торопилась в роддом. Полицейские оставили свои дела и благополучно сопроводили семью в больницу.

Suur-Ameerika tn tuli me patrullile eile vastu suurema kiirusega auto, mille peatamisel saime teada, et kiirustati sünnitusmajja. Eskortisime pere haiglani. Täna hommikul suhtlesin isaga ja küsides, kas kōik on hästi, sain teada, et sündis tubli poiss. Palju ōnne Teile! pic.twitter.com/EmUfkhW7ON — Taavi Kirss (@KirssTaavi) February 1, 2024

По словам Кирсс, после он разговаривал с новоиспеченным отцом и узнал, что у пары родился здоровый мальчик.

Поздравляем!