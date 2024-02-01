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Полицейский патруль сопроводил водителя, превысившего скорость, в роддом

Трийн Пальмипуу
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Роддом. Фото носит иллюстративный характер.
Роддом. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

В среду вечером в центре Таллинна полицейский патруль помог водителю, превысившему скорость, благополучно добраться до места назначения.

Таави Кирсс из службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры опубликовал душевный пост в социальной сети X.

В среду вечером полицейский патруль задержал на улице Суур-Амеэрика мчащуюся машину. Выяснилось, что в машине находилась рожающая женщина, которая торопилась в роддом. Полицейские оставили свои дела и благополучно сопроводили семью в больницу.

По словам Кирсс, после он разговаривал с новоиспеченным отцом и узнал, что у пары родился здоровый мальчик.

Поздравляем!

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