Протесты фермеров затронули большую часть Европы, забастовки уже добрались до Литвы, и Евросоюз был вынужден пойти на первые уступки.
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Европейская суперзабастовка движется в сторону Эстонии
Европейский союз вновь охвачен пламенем, но на этот раз не из-за внешнего врага: протестуют фермеры - как против своих государственных лидеров, так и против властей Брюсселя. Вчера Европейская ассоциация фермеров отправила тревожное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором говорилось, что фермеры уже протестуют в половине стран-членов, и, поскольку часть этих протестов вызвана самой политикой союза, комиссия должна занять позицию.