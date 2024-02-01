Европейская суперзабастовка движется в сторону Эстонии

Европейский союз вновь охвачен пламенем, но на этот раз не из-за внешнего врага: протестуют фермеры - как против своих государственных лидеров, так и против властей Брюсселя. Вчера Европейская ассоциация фермеров отправила тревожное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором говорилось, что фермеры уже протестуют в половине стран-членов, и, поскольку часть этих протестов вызвана самой политикой союза, комиссия должна занять позицию.

Кто протестует? Сейчас самыми крупными забастовщиками являются фермеры Франции и Германии. Там протесты продолжаются уже несколько недель. Они также достигли Бельгии, Литвы и Польши, и к забастовкам хотят присоединиться как страны Восточной Европы, так и Италия и Испания. По данным The Guardian, во Франции 10 000 фермеров блокировали почти сто важных дорог, и Париж уже несколько дней находится в осаде.