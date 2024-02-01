Особая причина ⟩ Закрытый кинотеатр Kosmos неожиданно открыл двери

Двери кинотеатра был закрыты последние два года, однако накануне Kosmos было решено открыть - исключительно ради премьеры нового художественного фильма Марта Сандера, пишет Pealinn.

Нынешний год для кинотеатра Kosmos юбилейный, предстоит празднование дня рождения здания, признанного памятником архитектуры.

Год назад Kosmos был выставлен на продажу, однако внятного ответа на вопрос, что будет с легендарным кинотеатром дальше, до сих пор нет.

По словам историка Оливера Орро, продажа подобных объектов недвижимости обычно занимает длительное время, «поскольку возникают вопросы об ограничениях, связанных с сохранением культурного наследия».

Подробности читайте в газете Pealinn.

Таллиннский кинотеатр Kosmos был открыт в 1964 году. Здание является памятником архитектуры и принадлежит компании Kosmos Invest Kapital OÜ. Последним арендатором кинотеатра Kosmos была компания Cinamon.