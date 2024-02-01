С 15 февраля можно начать подавать в налоговую инспекцию декларации о доходах за прошлый год. Что следует учитывать, чтобы не лишиться налоговых льгот?
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ЧЕТКО И ЯСНО ⟩ На что нужно обратить внимание при подаче декларации о доходах
Анника Оя, заведующая отделом обслуживания физических лиц Налогово-таможенного департамента, подтвердила, что на этот раз пристальное внимание уделяется различным инвестициям, продаже недвижимости и платформенной экономике, то есть доходам, полученным через различные платформы.