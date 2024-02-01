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ЧЕТКО И ЯСНО ⟩ На что нужно обратить внимание при подаче декларации о доходах

Ангелина Тякер
, журналист
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При декларировании доходов необходимо фиксировать каждый полученный евро.
При декларировании доходов необходимо фиксировать каждый полученный евро. Фото: Arvo Meeks

С 15 февраля можно начать подавать в налоговую инспекцию декларации о доходах за прошлый год. Что следует учитывать, чтобы не лишиться налоговых льгот?

Анника Оя, заведующая отделом обслуживания физических лиц Налогово-таможенного департамента, подтвердила, что на этот раз пристальное внимание уделяется различным инвестициям, продаже недвижимости и платформенной экономике, то есть доходам, полученным через различные платформы.

Жители Эстонии также должны декларировать доходы, полученные за пределами Эстонии: зарплату, дивиденды, продажу недвижимости, продажу криптоактивов.

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