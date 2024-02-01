США одобрили план ударов по иранским целям в Ираке и Сирии

Эти удары, по словам американских чиновников, будут наноситься в течение нескольких дней и скорее всего будут зависеть от погодных условий.

Удары станут ответом на гибель американских военнослужащих на военной базе в Иордании неподалеку от сирийской границы.

В воскресенье в результате удара беспилотника было убито трое и ранено свыше 40 американских военных, которые во время удара находились в казарме.

Ответственность за это нападение взяли на себя боевики так называемого «Исламского сопротивления Ирака», группировки, включающей много подразделений, финансированием, вооружением и обучением которых занимаются инструкторы Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Именно на Иран Соединенные штаты возложили вину за гибель своих солдат, а президент США Джо Байден пообещал, что Америка отреагирует на это тогда и в таком объеме, как она сочтет подходящим.

Иран отрицает свою причастность к этому нападению.

При этом сам Байден и другие американские представители подчеркивают, что не стремятся начинать войну с Ираном.