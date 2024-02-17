ВИДЕО ⟩ «Смотрите, я на коньках»: состояние дорог в Кохтла-Ярве угрожает жизни и здоровью

«Ходить невозможно, только по проезжей части!», «Это просто возмутительно, что творится на улицах города», «Дети идут в школу сегодня утром и падают как мешки», «Трактор с песком ездит, но из него ничего не высыпается» - эти и много других увлекательных комментариев можно прочитать в Фейсбук-группе, посвященной городу Кохтла-Ярве.

Александре, жительнице Кохтла-Ярве, очень не повезло: в начале февраля она вышла погулять с собакой, и на улице Пуру теэ неудачно упала. «Пока гуляла с собакой, началась метель. Я увидела, как женщина, которая шла впереди меня, поскользнулась и упала. Я решила обойти то место, по которому она шла, но выбранный маршрут оказался еще хуже. Я упала аж два раза. Но второй раз уже не смогла встать», - рассказала женщина.

В больнице выяснилось, что Александра порвала связки на ноге. Для матери десятимесячного ребенка это настоящий кошмар - теперь она не может передвигаться без помощи костылей.

Кохтла-Ярве, февраль 2024. Фото: Rus.Postimees