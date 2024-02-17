В этом году погода не пощадила жителей Эстонии - от смертельно опасного катка на улице страдали все. Нешуточные страсти кипели и в Кохтла-Ярве. В социальных сетях негодуют, чиновники не успевают справляться с ситуацией, а в больницах существенно прибавилось пациентов с травмами, полученными в результате падений. Неужели всему виной - плохая работа обслуживающей фирмы N&V?
ВИДЕО ⟩ «Смотрите, я на коньках»: состояние дорог в Кохтла-Ярве угрожает жизни и здоровью
«Ходить невозможно, только по проезжей части!», «Это просто возмутительно, что творится на улицах города», «Дети идут в школу сегодня утром и падают как мешки», «Трактор с песком ездит, но из него ничего не высыпается» - эти и много других увлекательных комментариев можно прочитать в Фейсбук-группе, посвященной городу Кохтла-Ярве.
Александре, жительнице Кохтла-Ярве, очень не повезло: в начале февраля она вышла погулять с собакой, и на улице Пуру теэ неудачно упала. «Пока гуляла с собакой, началась метель. Я увидела, как женщина, которая шла впереди меня, поскользнулась и упала. Я решила обойти то место, по которому она шла, но выбранный маршрут оказался еще хуже. Я упала аж два раза. Но второй раз уже не смогла встать», - рассказала женщина.
В больнице выяснилось, что Александра порвала связки на ноге. Для матери десятимесячного ребенка это настоящий кошмар - теперь она не может передвигаться без помощи костылей.
Но горуправа Кохтла-Ярве утверждает, что справляется со своими обязанностями, а подрядчики выбирают средства и технику для уборки, исходя из требований и погодных условий. В Кохтла-Ярве действует две фирмы-подрядчика: OÜ N&V и OÜ OSK Grupp. Речь в материале пойдет о тех частях города, которые обслуживает OÜ N&V, потому что именно эта фирма обслуживает две самые крупные части города - Ахтме и Ярве. Хотя ряд вопросов был отправлен и в OÜ OSK Grupp, которые занимаются обслуживанием Ору, Кукрузе и Сомпа, ответа от них не последовало.
«В случае исключительных погодных условий работы на дорогах усиливаются и, при необходимости, работы по борьбе со скользскостью проводятся несколько раз в день на всех дорогах, включая тротуары», - заявил Хенри Касело, мэр Кохтла-Ярве, Rus.Postimees, добавив, что все противоскользящие средства (песок и гранитный щебень для тротуаров) включены в стоимость контрактов с подрядчиками и используются на постоянной основе по мере необходимости и в зависимости от погодных условий.
Однако, это не мешает жителям Кохтла-Ярве в буквальном смысле кататься по городу на коньках. Активный местный житель Кирилл Кыпп отправил редакции большое количество фотографий и видео, на которых видно, что N&V не выполняет работу должным образом.
Некоторые из этих материалов представлены ниже, на них отчетливо видно состояние дорог в тех частях города, которые обслуживает именно N&V. Например, в видео видно, как Кирилл катается на коньках по улице Олеви теэ, а также - состояние улицы Мыйза теэ. И Пуру теэ, и Олеви теэ, и Мыйза теэ находятся на территории, которую обслуживает фирма N&V.
По словам Кыппа, он в своих фото и видео фиксировал ситуацию на дорогах, нарушения со стороны N&V, отправлял письма в городское управление с просьбой пояснить ситуацию.
Он также неоднократно пытался узнать мнение старейшины Ахтмеской и Оруской частей города Юлле Лепассаар по поводу состояния дорог, но Лепассаар проблемы не видит. В разговоре с «Северным побережьем» в конце января она заявила, что жалоб от горожан этой зимой к ней не поступало.
«Чиновники всячески стараются делать вид, что всё в порядке. Госпожа Лепассаар, которая находится в должности около 20 лет, говорит, что работой фирмы она довольна», - рассказал Кыпп, добавив, что на почту Лепассаар отправлялось огромное количество писем с жалобами от горожан, в том числе и от него самого.
Rus.Postimees несколько раз пытался связаться с N&V в надежде получить ответы на интересующие вопросы, но безрезультатно. Руководитель фирмы Евгений Макаров в социальной сети Фейсбук сделал публичное заявление, в котором было сказано, что эффективность различных средств для предотвращения гололедицы очень низкая.
«Средства от гололедицы, смесь соли и песка, гранитная крошка быстро впитываются в лед и их эффективность пропадает. Посыпка соли также не дает ожидаемый результат, так как дождь уменьшает концентрацию соли и действие проходит в течение часа. Расход материалов, предотвращающих гололедицу, в этом году намного больше, чем в прошлом. Работы по предотвращению гололедицы продолжаются. Просим учитывать особенность данной ситуации и отнестись с пониманием», - написал Макаров.
Rus.Postimees отправлял перечень вопросов и Юлле Лепассаар, но она тоже не нашла времени на них ответить.
«Тысячи квадратных метров только в Ярве N&V не обслуживают системно, остальные - с явными нарушениями как минимум по срокам. Не знаю, с чем связано поведение ответственных чиновников, это либо идиотизм, либо преступная халатность и коррупция», - заявил Кыпп.
Кирилл так же пообщался с мэром Хенри Касело в комментариях в Фейсбуке, где Касело заявил, что «в городе, действительно, есть места, где дороги слишком скользкие, и их не успевают посыпать несколько раз в день».
По словам Касело, в Кохтла-Ярве дела обстоят еще не так плохо, как во многих других городах. В своем комментарии Касело отмечает, что дела в волости Рае, к примеру, обстоят намного хуже. Но насколько этично и профессионально прикрываться состоянием дорог в чужом городе? И есть ли шанс, что ситуация когда-нибудь изменится?
На данный момент состояние дорог чуть лучше, так как погодные условия дали небольшую передышку жителям Эстонии. Но, согласно прогнозам, потепление не за горами, и что жителей Кохтла-Ярве ожидает тогда?