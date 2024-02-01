На прошлой неделе от коронавируса скончались четыре человека

На прошлой неделе зафиксировали 671 случай гриппа, из которых лабораторно подтвердили 327. Число связанных с вирусом гриппа случаев болезни выросло на 25 процентов. Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах. Поскольку циркулировать начал и вирус гриппа B, заболеваемость может еще несколько недель удерживаться на высоком уровне.

В течение последних двух недели госпитализация из-за гриппа потребовалась 102 пациентам. Всего с начала сезона из-за гриппа госпитализированы 628 человек. По первоначальным данным, в этом сезоне от гриппа скончались 35 человек.

На прошлой неделе коронавирусом заболели 863 человека. Согласно переданным больницами данным, из-за коронавируса госпитализированы 77 человек. Доля людей в возрасте старше 60 лет составляет 82,6 процента всех госпитализированных из-за коронавируса. От коронавируса скончались четыре человека.

Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 2909 человек, из них 34,4 процента составили дети в возрасте до 14 лет.