Крупнейший банк Германии выставит за дверь тысячи сотрудников

По словам руководства банка, чистая прибыль Deutsche Bank в прошлом году достигла 4,2 миллиардов евро - это на 16 процентов меньше, чем в 2022 году.

Deutsche Bank потратит 566 миллионов евро на реструктуризацию и выплаты в связи с сокращением большого числа работников.

В то же время, благодаря более высоким процентным ставкам, доходы Deutsche Bank выросли до 28,9 миллиардов евро в годовом сравнении.

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Сьюинг высоко оценил работу банка в условиях кризиса и всеобщей неопределенности.

Как отмечает Сьюинг, прибыль банка до уплаты налогов достигла почти 5,7 миллиардов евро, что является лучшим результатом за последние 16 лет.

Для улучшения показателей прибыльности руководство планирует оптимизировать расходы еще примерно на 2,5 миллиарда евро.

Для этого в течение двух лет придется сократить 3500 рабочих мест, главным образом в сферах, не связанных с обслуживанием клиентов, поясняет Сьюинг.

В 2022 году в Deutsche Bank работало около 85 000 человек по всему миру.