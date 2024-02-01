Серьезная авария ⟩ В Йыгевамаа машина с детьми столкнулась с лосем

В четверг в 18:10 в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль Audi, направлявшийся в сторону Муствеэ, столкнулся с лосем.

В момент аварии в машине находились четыре человека.

Водитель и один ребенок были доставлены на машине скорой помощи в больницу для медицинского осмотра.

Двое других детей, к счастью, не пострадали.

После столкновения с Audi лось оставался на дороге, в результате он был сбит автомобилем Honda.

Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, также не пострадала.