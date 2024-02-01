Сегодня вечером на 95-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга в Йыгевамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. После этого животное сбила другая машина.
Серьезная авария ⟩ В Йыгевамаа машина с детьми столкнулась с лосем
В четверг в 18:10 в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль Audi, направлявшийся в сторону Муствеэ, столкнулся с лосем.
В момент аварии в машине находились четыре человека.
Водитель и один ребенок были доставлены на машине скорой помощи в больницу для медицинского осмотра.
Двое других детей, к счастью, не пострадали.
После столкновения с Audi лось оставался на дороге, в результате он был сбит автомобилем Honda.
Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, также не пострадала.