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Серьезная авария ⟩ В Йыгевамаа машина с детьми столкнулась с лосем

Свен Рандлайд
, журналист
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Сегодня вечером на 95-м километре дороги Йыхви-Тарту-Валга в Йыгевамаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. После этого животное сбила другая машина.

В четверг в 18:10 в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль Audi, направлявшийся в сторону Муствеэ, столкнулся с лосем.

В момент аварии в машине находились четыре человека.

Водитель и один ребенок были доставлены на машине скорой помощи в больницу для медицинского осмотра.

Двое других детей, к счастью, не пострадали.

После столкновения с Audi лось оставался на дороге, в результате он был сбит автомобилем Honda.

Женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, также не пострадала.

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