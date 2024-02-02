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Эстония в пятницу отмечает 104-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора

rus.postimees.ee
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Фото: Mihkel Maripuu

В пятницу отмечается 104-я годовщина Тартуского мира, подписание которого произошло 2 февраля 1920 года, пишет Rus.ERR.

Празднование не круглой, но значимой, даты начнется утром с возложения венков к мемориалам, посвященным победе в Освободительной войне, в разных городах.

После этого в Тарту и других городах пройдут памятные мероприятия, посвященные заключению важного для Эстонии документа.

Тартуский мирный договор считается одним из крупнейших успехов эстонской дипломатии. 2 февраля 1920 года представители Эстонской Республики и Советской России Яан Поска и Адольф Иоффе подписали в Тарту соглашение, по которому Россия признала независимость и самостоятельность эстонского государства.

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