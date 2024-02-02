У правительства нет конкретного плана по выводу экономики из кризиса

Министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало («Ээсти 200») признал, что экономика Эстонии находится в сложном состоянии и восстановление не обязательно сможет пойти тем же путем, как бывало после прошлых кризисов.

министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) дал понять, что у государства нет волшебной палочки для спасения экономики. «Что мы можем сделать, так это привлечь инвестиции, за счет инвестиционных пособий помочь этим предприятиям внести изменения в свое производство, в свои экспортные перспективы, в повышение своей конкурентоспособности», – сказал он.

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), экономике можно дать быстрый стимул, например, за счет строительства дорог или арендных домов, но по этому вопросу нет никакой договоренности.