Горсобрание Кохтла-Ярве избрало почетного гражданина города

Юри Шмидт, которому прошлой осенью исполнилось 90 лет, был разносторонним спортсменом: являлся членом сборной Эстонии по лыжам, спортивному ориентированию и легкой атлетике и добился многих важных высоких результатов. Юри Шмидт вносил огромный вклад в спортивную жизнь Кохтла-Ярве как педагог и тренер более 50 лет. Среди его учениц, например, Пирет Ниглас, первая эстонская спортсменка, принявшая участие в зимних Олимпийских играх.

По словам председателя городского собрания Кохтла-Ярве Эдуарда Одинца, решение горсобрания является признанием Юри Шмидта за его многолетний и разносторонний вклад как в спорт, так и в общественную жизнь города. «Это выражение благодарности за его выдающиеся заслуги, оказанные городу», - отметил Одинец.

В январе этого года Юри Шмидт получил также премию за дело всей жизни от ида-вируской экспертной группы Культурного капитала.

В этом году в городское собрание Кохтла-Ярве поступило рекордное количество предложений на звание почетного гражданина города. Всего поступило 14 ходатайств с представлением 10 различных кандидатов.

Председатель горсобрания Одинец ранее отмечал, что на обилие предложений повлияло упрощение процедуры выдвижения кандидатов в этом году, а также большая информативность и повышение осведомленности о звании почетного гражданина среди горожан.

Помимо Шмидта, в качестве кандидатов на звание почетного гражданина были представлены ветеран спорта Сергей Дермелев, художник и детский писатель Эдуард Конт, бывший мэр Вирве Линдер, член горсобрания и директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт, многолетний фармацевт Айме Толга, спортивный тренер Александр Абель, журналист Нина Воропаева, преподаватель танцев Айникки Сеппар и ветеран сланцевой промышленности Алексей Киселев.