В Ласнамяэ в многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб человек

Первыми в 8.03 прибыли спасатели Ласнамяэ, которые увидели, что из окна квартиры на третьем этаже валит дым. Спасатели вошли в подъезд. Поскольку после сильного стука дверь не открыли, в квартиру проникли силой. Доступ в квартиру затруднял прочная бронедверь, номеров на дверях тоже не было, хотя с марта 2021 года это является обязательным. Спасатель проник в квартиру, чтобы потушить пожар, но, к сожалению, в квартире был обнаружен мертвый мужчина средних лет.

К 8.22 пожар был локализован, к 8.51 - ликвидирован. Помимо спасателей Ласнамяэ, на место прибыли спасательная команда Кесклинна и спасательная машина с лестницей Лиллекюла.

По словам руководителя спасательных работ, в квартире не был установлен должным образом дымовой датчик. Датчик не был установлен в потолке и располагался на комоде без батареек. Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего производства.

Спасательный департамент обращает внимание на то, что только работающий и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь. «Мы рекомендуем проверять рабочее состояние дымового датчика, нажимая кнопку тестирования не реже одного раза в месяц. Устаревший или неисправный датчик необходимо заменить», - отметили спасатели.

В этом году в пожарах уже погибли пять человек.