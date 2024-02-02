Пт, 2.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Рост цен в еврозоне замедляется, но Эстонии удалось снова преподнести неприятный сюрприз

Эркки Эрилайд
, журналист
Copy
Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Paula Čurkste

В то время как инфляция в еврозоне в январе замедлилась, в Эстонии она ускорилась, чему способствовало повышение налогов. С четвертого места в декабре мы снова вышли в лидеры по темпам роста цен.

В январе потребительские цены в Эстонии выросли на 1,3% по сравнению с декабрем и на 5% в годовом исчислении. По словам Ленно Уускюла, главного экономиста Luminor, столь значительный рост цен был неожиданным.

«Без учета сезонных колебаний, таких как регулярные распродажи в январе, рост цен составил 1,4 %, – сказал Уускюла. – Повышение НДС могло бы довести общий рост цен максимум до 1,66 процента, но и это теоретически, поскольку некоторые товары и услуги не облагаются НДС».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх