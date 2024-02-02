В то время как инфляция в еврозоне в январе замедлилась, в Эстонии она ускорилась, чему способствовало повышение налогов. С четвертого места в декабре мы снова вышли в лидеры по темпам роста цен.
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Рост цен в еврозоне замедляется, но Эстонии удалось снова преподнести неприятный сюрприз
В январе потребительские цены в Эстонии выросли на 1,3% по сравнению с декабрем и на 5% в годовом исчислении. По словам Ленно Уускюла, главного экономиста Luminor, столь значительный рост цен был неожиданным.