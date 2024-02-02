Личные данные жителей эстонского города много лет доступны для всех в Сети

Персональными данными считается информация, с помощью которой можно идентифицировать человека (например, имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.). Поэтому у жителей Кехра возникло подозрение, что это может быть утечка личных данных.

Доменное имя - Kehra.eu. На первый взгляд сайт кажется официальным, но речь все-таки не идет о волостном канале связи. Волостной старейшина Ания Рийво Ноор сказал Postimees, что это определенно не их веб-сайт, и волость не знает, кто стоит за его созданием. По словам Ноора, он узнал о его существовании в среду вечером и тут же сообщил об этом веб-полицейским.