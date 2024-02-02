На протяжении многих лет каждый имел возможность просмотреть в интернете 57-страничный PDF-файл, содержащий имена, номера телефонов и адреса многих жителей города Кехра.
Для подписчиков
Личные данные жителей эстонского города много лет доступны для всех в Сети
Персональными данными считается информация, с помощью которой можно идентифицировать человека (например, имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.). Поэтому у жителей Кехра возникло подозрение, что это может быть утечка личных данных.