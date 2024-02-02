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В квартире найден мертвый мужчина

rus.postimees.ee
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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В волости Тырва в квартире был найден мертвый мужчина. Ранее в квартире начала подгорать еда и дымовой датчик подал сигнал тревоги.

В четверг, 1 февраля, в 19.54 поступило сообщение, что в жилом доме в поселке Хельме в волости Тырва слышен сигнал дымового датчика.

Спасатели проникли в квартиру, откуда был слышен сигнал тревоги, и обнаружили, что датчик сработал из-за пригоревшей на плите еды. В комнате был найден мертвым в постели житель этой квартиры.

Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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