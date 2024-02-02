В волости Тырва в квартире был найден мертвый мужчина. Ранее в квартире начала подгорать еда и дымовой датчик подал сигнал тревоги.
В квартире найден мертвый мужчина
В четверг, 1 февраля, в 19.54 поступило сообщение, что в жилом доме в поселке Хельме в волости Тырва слышен сигнал дымового датчика.
Спасатели проникли в квартиру, откуда был слышен сигнал тревоги, и обнаружили, что датчик сработал из-за пригоревшей на плите еды. В комнате был найден мертвым в постели житель этой квартиры.
Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе дальнейшего расследования.