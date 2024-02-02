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Кремль начал атаку на россиян, живущих в эмиграции

rus.postimees.ee
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Участник акции протеста в Нью-Йорке.
Участник акции протеста в Нью-Йорке. Фото: KENA BETANCUR

Россия начнет арестовывать имущество российских беженцев, живущих за границей. Уже сейчас РФ оказывает давление на третьи страны, чтобы те преследовали их, потому что из-за железного занавеса звучат антивоенные послания.

На этой неделе в Бангкоке участники российско-белорусской рок-группы «Би-2» были помещены в переполненную камеру для иммигрантов, чтобы их как следует «прожарили» в ожидании решения о депортации, сообщила вчера газета The New York Times (NYT).

Во вторник Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий арестовывать активы россиян, живущих за границей, которые, по мнению находящихся в Москве политиков, оскверняют российское государство.

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