В сегодняшней передаче Kuuuurija 53-летний житель Пыльва Меэлис рассказал, как встреча с полицейскими превратила празднование дня его рождения в настоящий кошмар.
Для подписчиков
«Встал коленом мне на горло. Я чуть не задохнулся»: отмечавший свой день рождения предприниматель обвинил полицейских в жестокости
У Меэлиса трое детей. Его старшая дочь уже живет своей жизнью вдали от дома в Таллинне, а в Пыльва герой этого сюжета один воспитывает двух сыновей-подростков: «Ежедневно о двух сыновьях забочусь я один».