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«Встал коленом мне на горло. Я чуть не задохнулся»: отмечавший свой день рождения предприниматель обвинил полицейских в жестокости

Kuuuurija
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Меэлис возле своего дома.
Меэлис возле своего дома. Фото: Кадр из Kuuuurija

В сегодняшней передаче Kuuuurija 53-летний житель Пыльва Меэлис рассказал, как встреча с полицейскими превратила празднование дня его рождения в настоящий кошмар.

У Меэлиса трое детей. Его старшая дочь уже живет своей жизнью вдали от дома в Таллинне, а в Пыльва герой этого сюжета один воспитывает двух сыновей-подростков: «Ежедневно о двух сыновьях забочусь я один».

У Меэлиса небольшой рыболовный бизнес. «Я снабжаю рыбой жителей Южной Эстонии, занимаюсь этим последние 13 лет. Мы привозим рыбу из Пярну», - рассказывает он.

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