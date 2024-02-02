В связи с ухудшением ледовой ситуации с пятницы, 2 февраля, запрещен выезд на лед Псковского и Теплого озер на автотранспорте, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Департамент предупреждает: выход на лед этих двух озер запрещен
Пешком и на автотранспорте можно выходить на лед Чудского озера.
Разрешен выход пешком на лед Псковского озера, Теплого озера, озера Пабра, озера Ваннику и озера Крийва.
В целях сохранения жизни людей запрещен выход как пешком, так и на транспорте на лед озера Паттина.
Карта ледовой обстановки на Чудском озере доступна здесь.