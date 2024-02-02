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Департамент предупреждает: выход на лед этих двух озер запрещен

rus.postimees.ee
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Чудское озеро.
Чудское озеро. Фото: Матти Кямяря

В связи с ухудшением ледовой ситуации с пятницы, 2 февраля, запрещен выезд на лед Псковского и Теплого озер на автотранспорте, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пешком и на автотранспорте можно выходить на лед Чудского озера.

Разрешен выход пешком на лед Псковского озера, Теплого озера, озера Пабра, озера Ваннику и озера Крийва.

В целях сохранения жизни людей запрещен выход как пешком, так и на транспорте на лед озера Паттина.

Карта ледовой обстановки на Чудском озере доступна здесь.

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