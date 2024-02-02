Департамент предупреждает: выход на лед этих двух озер запрещен

Пешком и на автотранспорте можно выходить на лед Чудского озера.

Разрешен выход пешком на лед Псковского озера, Теплого озера, озера Пабра, озера Ваннику и озера Крийва.

В целях сохранения жизни людей запрещен выход как пешком, так и на транспорте на лед озера Паттина.

Карта ледовой обстановки на Чудском озере доступна здесь.