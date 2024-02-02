Эксперт: узнайте, как изменилось соотношение зарплаты и цены квадратного метра жилья

По словам Игоря Хабала, рынок недвижимости достиг состояния, когда квартиры стали более доступными даже при условии максимально высокой стоимости кредита – последняя больше не увеличивается, а рост зарплат опережает рост цен на недвижимость.

«По состоянию на третий квартал прошлого года в Таллинне за одну месячную зарплату можно было купить 0,54 квадратных метра недвижимости, что на 0,02 квадратных метра больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Статистически, на выкуп квартиры площадью 50 квадратных метров в Таллинне человеку со средней зарплатой потребуется 7,7 года, а в третьем квартале 2022 года этот показатель был равен 8,1 года», – добавил Хабал.

«Очевидно, что на данный момент в секторе недвижимости основным источником неопределенности и влияния на доступность является высокая ставка Euribor. Во времена, когда деньги не имели цены, оба показателя доступности, то есть отношение квадратного метра к зарплате и влияние расходности кредита, были почти полностью скорректированы. Картина изменилась в июне 2022 года, когда цена кредитных денег резко выросла. Если базовая доступность недвижимости выросла в последние кварталы в силу более быстрого роста заработной платы, то доступность кредитов во второй половине прошлого года достигла дна. Начиная с этого года ситуация постепенно будет улучшаться», – сказал Хабал.

«Поскольку общая стоимость кредита состоит из Euribor и процентной ставки самого банка, то снижение последней также является положительным знаком. Банки делают очень выгодные предложения с точки зрения банковской маржи, которая в некоторых случаях даже ниже 1,7 процента. В долгосрочной перспективе Euribor всегда волатилен и зависит от политики центральных банков. Если взять кредит на 20-30 лет, за этот период Euribor может в несколько раз увеличиться или уменьшиться, и с этим обычный человек не может ничего поделать. Однако в том, что касается собственных процентов банка, можно просить улучшения условий по уже существующему кредиту, и теперь такое окно, похоже, появилось», – сказал Хабал.

«Несмотря на то, что в целом уверенность потребителей находится на низком уровне, в этом году, по сравнению с предыдущими двумя-тремя годами, плохих сюрпризов довольно мало. Повседневные расходы, такие как расходы на энергию, питание и финансирование, стали более прогнозируемыми, чем раньше», – добавил Хабал.