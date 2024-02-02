Детей из Мариуполя на встрече с представителями СМИ сопровождала советница-уполномоченная президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Дети в первом ряду (слева направо): 13-летний Сашко, 11-летний Илья и 14-летняя Кира.

В Риге на этой неделе собрались девять украинских детей, которых удалось спасти с оккупированных территорий до того, как их бы депортировали в Россию. Свои истории они рассказали на конференции, которую совместно провели Латвия и Украина, чтобы привлечь внимание к сотням тысяч детей, похищенных Россией в Украине.