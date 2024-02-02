В Риге на этой неделе собрались девять украинских детей, которых удалось спасти с оккупированных территорий до того, как их бы депортировали в Россию. Свои истории они рассказали на конференции, которую совместно провели Латвия и Украина, чтобы привлечь внимание к сотням тысяч детей, похищенных Россией в Украине.
Для подписчиков
Украинский мальчик, похищенный в Мариуполе в начале войны: «Я бы врезал Путину по морде!» (1)
Дети посетили рижский зоопарк, развлеклись в аквапарке и встретились в президентском дворце с главой Латвии Эдгаром Ринкевичем. А в среду утром они встретились с журналистами.