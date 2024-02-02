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Украинский мальчик, похищенный в Мариуполе в начале войны: «Я бы врезал Путину по морде!» (1)

Маргус Паалисте
, журналист
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Детей из Мариуполя на встрече с представителями СМИ сопровождала советница-уполномоченная президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Дети в первом ряду (слева направо): 13-летний Сашко, 11-летний Илья и 14-летняя Кира.
Детей из Мариуполя на встрече с представителями СМИ сопровождала советница-уполномоченная президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Дети в первом ряду (слева направо): 13-летний Сашко, 11-летний Илья и 14-летняя Кира. Фото: Andris Mačāns/russiaswaronchildren.org

В Риге на этой неделе собрались девять украинских детей, которых удалось спасти с оккупированных территорий до того, как их бы депортировали в Россию. Свои истории они рассказали на конференции, которую совместно провели Латвия и Украина, чтобы привлечь внимание к сотням тысяч детей, похищенных Россией в Украине.

Дети посетили рижский зоопарк, развлеклись в аквапарке и встретились в президентском дворце с главой Латвии Эдгаром Ринкевичем. А в среду утром они встретились с журналистами.

В воздухе витает волнение: отведенный для интервью мансардный этаж с успокаивающим туманным видом на Даугаву полон суеты. Дети, которые будут давать интервью, пробегают в вышиванках, пьют морс и жуют печенье, глаза горят от очередной встречи с микрофоном и камерой. Я побеседовал с двумя из них, с Сашко и Кирой.

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