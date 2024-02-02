Венгерский премьер Виктор Орбан на протяжении долгого времени воспринимается в качестве едва ли не главной «внутренней» угрозы европейскому единству. Журналист Павел Соболев, однако, считает, что необходимость решить «проблему Орбана» усилила европейскую солидарность и позволила ЕС стать более мощным и самостоятельным игроком в мировой политике, благодаря чему и Украина, и сама Европа могут спокойнее ожидать итогов предстоящих выборов президента США.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Виктор Орбан поставлен Европой на кофейную паузу
Практически каждый раз, когда на уровне ЕС принимается решение об очередной согласованной мере поддержки Украины, представители входящих в блок стран не скупятся на заявления об историческом значении достигнутой договоренности. Порой такие слова кажутся пафосным преувеличением и завышением масштабов проявленной с Украиной солидарности, но на этой неделе все подобные заявления, что звучали из уст европейских лидеров после объявления о пакете помощи Украине объемом в 50 млрд евро, смотрелись очень точно отражающими суть произошедшего.
Дело не только в исключительной величине суммы, которую ЕС гарантированно теперь выделит Украине в период с 2024 по 2027 годы. Еще больший вес главному итогу последнего саммита ЕС придает тот далеко не самый благоприятный для Украины эмоциональный фон, что сформировался в мировой политике к началу этого года.
Из Дональда Трампа практически окончательно вырисовался кандидат от республиканцев на осенних выборах президента США, недосточные темпы и объемы снабжения Украины оружием и боеприпасами заставили военных экспертов говорить о крайней сложности для Киева удержать фронт этой весной, наконец, непримиримая позиция в отношении поддержки Украины венгерского премьера Виктора Орбана указывала на неизбежные трудности с сохранением Европой единства в поддержке Киева.
Орбан получил сильный сигнал уже в декабре
Первые признаки очень твердой решимости лидеров самых влиятельных стран Евросоюза сломать упорство Орбана можно было заметить в середине декабря, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц во время согласовывания европейскими лидерами вопроса о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС предложил Орбану пойти попить кофе. Однако все равно в преддверии голосования по вопросу о 50-миллиардном пакете со стороны Будапешта звучали сигналы о намерении наложить вето.
В СМИ не наблюдалось недостатка сценариев, запуск которых позволил бы ЕС преодолеть венгерский шантаж, один из которых касался даже применения к Венгрии статьи №7 Договора о ЕС, предполагающей приостановку права голоса страны в связи с регулярным нарушением ею принципов ЕС. Однако при этом высказывались мнения, что приведение этого крайне сложного - и до сих пор неопробованного - механизма в действие заняло бы так много времени, что для Украины такой метод решения проблемы мог бы стать фатальным.
События этой недели, однако, показали, что у европейских лидеров нашлись в арсенале не «отложенные», а вполне себе оперативные наказания для Венгрии на тот случай, если она продолжила бы проявлять строптивость, причем, возможно, Орбану было известно об этом уже с момента его декабрьской вынужденнной «кофейной паузы». Польский премьер Дональд Туск вчера еще перед заседанием Европейского совета отверг предположения журналистов о том, что Евросоюз устал от Украины, и сказал, что скорее ЕС устал от Орбана, причем сообщил об этом в таком духе, что теперь, мол, с этой головной болью уже покончено.
Через несколько часов все 27 стран-членов Евросоюза дали согласие на дополнительный пакет поддержки Украины в размере 50 млрд евро, и Венгрия не стала исключением. Средства будут выделены из общего европейского бюджета, который был согласован до 2027 года. Отсутствие возражений со стороны Будапешта подтвердило справедливость недавней публикации в Financial Times, где описывалось, как ЕС собирается отлучать Венгрию от этого бюджета, закрывая ее финансирование по целому ряду программ.
В статье рассказывалось, что речь идет о стратегии, которая должна прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать ее валюту и обвалить доверие инвесторов, нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту. Венгерские руководители комментировали эту публикацию в том духе, что ничего не знают о таких планах ЕС и что в любом случае не станут плясать под «брюссельскую дудку». Однако события 1 февраля показали, что, вероятно, в действительности Венгрии со стороны ЕС были представлены очень серьезные аргументы.
Орбан - автократ, но Венгрия - все еще демократия
Если это так, то за согласием Орбана подчиниться общей европейской воле можно различить достаточно позитивное для Венгрии обстоятельство: Орбан - безусловно, авторитарный лидер, но при этом Венгрия по-прежнему остается страной с работающими демократическими институтами. Сейчас популярность Орбана в Венгрии во многом связана с его умением связывать внутренние экономические проблемы с европейской бюрократией. В свете предупреждений ЕС он мог увидеть перспективу, при которой эти же проблемы станут выглядеть в глазах венгров следствием изоляционизма страны, и попросту не решился принять на себя такой риск.
Вполне вероятно, что скоро можно будет увидеть и другие события, свидетельствующие об отказе венгерского руководства от вызывающего оппонирования политики Венгрии общей политике тех блоков и альянсов, в которых она состоит. Вот-вот в венгерском парламенте состоится голосование по ратификации вступления Швеции в НАТО, все чаще говорится о скором проведении встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана, на которой Орбану будет трудно повести себя так, чтобы не осудить российскую военную агрессию.
Конечно, все это не означает, что Орбан, «подсаженный» Евросоюзом на кофе, совсем прям откажется от так помогавшего ему на выборах популизма, и очень даже легко представить, что и в будущем он будет не только жестко критиковать ЕС и НАТО, но и, возможно, жать где-то руку Путину и даже называть путинскую войну «военной операцией», как он уже делал. Однако этим пристратиям Орбана все-таки заданы определенные рамки осознанием им той реальности, в которой доступ к «общему европейскому бюджету» для венгерской экономики куда более важен, чем личная благосклонность к Орбану со стороны Путина, на которую можно рассчитывать, отрабатывая кое-какие обязательства.
Теперь и Орбан кует победу Украины
Сейчас ситуация выглядит так, что Орбан действительно утомил ЕС до такой степени, что с ним было решено «разобраться». По крайней мере, сейчас, в первые дни февраля 2024 года, он не выглядит силой, способной вредить Украине. Напротив, формально дела таковы, что Орбан вложился в очень благородное дело: в течение четырех лет Евросоюз, включая Венгрию, потратит 50 млрд евро на «устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», причем все формулировки достигнутого соглашения говорят о том, что либо это будут все четыре года средства поддержки Украины в войне, либо с какого-то момента - и средства поддержки ее восстановления после одержанной в этой войне победы.
Прочность традиций уже не венгерской, а общеевропейской демократии не оставляют сомнений, что все обязательства по этому плану Европой будут выполнены, и, таким образом, вчерашнее решение Европейского совета служит еще и важнейшим подтверждением, что Украина не останется в своей войне против агрессора в одиночестве даже тогда, если, к примеру, с возвращением Трампа в Белый дом воля к поддержке Киева в этой войне ослабнет у Вашингтона. А это уже важно, однако, не только для Украины, но и для самой Европы, которой хочется чувствовать себя состоятельной отвечать без помощи Вашингтона на адресованные уже ее собственной безопасности военные - как прямые, так и гибридные - угрозы.
Парадоксальным образом это превратило Орбана из фигуры, способной расколоть европейское единство, в фактор, способствующий этого единства укреплению. Однако в этом месте рассуждений уместно снова вернуться к Украине и напомнить, что ее успех от европейской солидарности зависит не только в долго-, но и в краткосрочной перспективе: не устанем повторять, что миллион снарядов нужен Украине не к 2027 году, а прямо сейчас.