КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Виктор Орбан поставлен Европой на кофейную паузу

В СМИ не наблюдалось недостатка сценариев, запуск которых позволил бы ЕС преодолеть венгерский шантаж, один из которых касался даже применения к Венгрии статьи №7 Договора о ЕС, предполагающей приостановку права голоса страны в связи с регулярным нарушением ею принципов ЕС. Однако при этом высказывались мнения, что приведение этого крайне сложного - и до сих пор неопробованного - механизма в действие заняло бы так много времени, что для Украины такой метод решения проблемы мог бы стать фатальным.

События этой недели, однако, показали, что у европейских лидеров нашлись в арсенале не «отложенные», а вполне себе оперативные наказания для Венгрии на тот случай, если она продолжила бы проявлять строптивость, причем, возможно, Орбану было известно об этом уже с момента его декабрьской вынужденнной «кофейной паузы». Польский премьер Дональд Туск вчера еще перед заседанием Европейского совета отверг предположения журналистов о том, что Евросоюз устал от Украины, и сказал, что скорее ЕС устал от Орбана, причем сообщил об этом в таком духе, что теперь, мол, с этой головной болью уже покончено.