После крушения самолета, который предположительно перевозил украинских военнопленных, Россия опубликовала фотографии и видео с места происшествия, где было видно только одно тело. Аналитик SensusQ Райнер Пихлакас, анализируя общедоступные данные с помощью программы для исследований IntelLab, обнаружил, что в этом случае есть и множество других вопросов.

Обстоятельства крушения российского военно-транспортного самолета ИЛ-76МД, разбившегося 24 января над Белгородской областью, остаются неясными даже спустя неделю после инцидента. Аналитик SensusQ Райнер Пихлакас проанализировал авиакатастрофу ИЛ-76МД с помощью программного обеспечения для исследований SensusQ IntelLab. Он пришел к выводу, что сбитый самолет вряд ли являлся именно ИЛ-76МД с бортовым номером RA-78830, как сообщалось в СМИ. Во-вторых, вызывает вопросы и то, что на борту самолета, предположительно перевозившего 65 военнопленных, было всего три сопровождающих.