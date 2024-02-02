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Ударом ножа убил человека: подозреваемый до сих пор находится под домашним арестом

Эйли Арула
, журналист
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На следующий день после трагического происшествия на улице Уус в Йыгева зажгли свечи в память об убитом 21-летнем Хелари.
На следующий день после трагического происшествия на улице Уус в Йыгева зажгли свечи в память об убитом 21-летнем Хелари. Фото: Eili Arula

Прошло более двух месяцев с того дня, когда в Йыгева 17-летний молодой человек ударил ножом в грудь 21-летнего, который скончался на месте. Обвинения пока никому не предъявлены, расследование продолжается.

В настоящее время ведется предварительное расследование, в ходе которого собирают доказательства, ведутся допросы задержанного 23 ноября прошлого года подозреваемого и свидетелей, пояснила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто.

Кроме того, по данному уголовному делу назначено несколько экспертиз. После убийства возникли подозрения, что нападавший и жертва могли находиться в состоянии наркотического опьянения. Вскоре выяснилось, что 17-летний молодой человек, который пустил в ход нож, был трезв, однако ясности по поводу состояния опьянения убитого до сих пор нет. «К сожалению, заключение экспертизы полиция пока не поступила», - отметила прокурор.

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