Ударом ножа убил человека: подозреваемый до сих пор находится под домашним арестом

Кроме того, по данному уголовному делу назначено несколько экспертиз. После убийства возникли подозрения, что нападавший и жертва могли находиться в состоянии наркотического опьянения. Вскоре выяснилось, что 17-летний молодой человек, который пустил в ход нож, был трезв, однако ясности по поводу состояния опьянения убитого до сих пор нет. «К сожалению, заключение экспертизы полиция пока не поступила», - отметила прокурор.