Прошло более двух месяцев с того дня, когда в Йыгева 17-летний молодой человек ударил ножом в грудь 21-летнего молодого человека, который скончался на месте. Обвинения пока никому не предъявлены, расследование продолжается.
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Ударом ножа убил человека: подозреваемый молодой человек до сих пор находится под домашним арестом
В настоящее время ведется предварительное расследование, в ходе которого собирают доказательства, ведутся допросы задержанного 23 ноября прошлого года подозреваемого и свидетелей, пояснила прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аннели Хинто.