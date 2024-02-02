Не летят сегодня самолеты и не едут даже поезда. В Финляндии парализовано транспортное сообщение

Большая часть общественного транспорта Финляндии не вышла на линии и в рейсы в пятницу 2 февраля

«Акции протеста распространяются на все виды общественного транспорта, от трамваев до самолетов», - сообщает Yle.

Политические забастовки начались в Финляндии еще в среду, но именно сегодня к ним присоединились профсоюзы, связанные с перевозками. Сообщается, что простой общественного транспорта Финляндии продлится сутки.

Забастовка транспортников, например, отменила большую часть авиасообщения Финляндии. Компания Finnair еще в конце января предупреждала, что отменяет почти все перелеты, запланированные на 2 февраля.

Движение поездов прервано за исключением ночных рейсов в Сесерную Финляндию. В стране не работает ни метро, ни трамваи. Протесты затронули и движение пригородных автобусов и автобусов дальнего следования, уточняет Yle.

Участники протестов выступают против правительственных реформ в сфере трудовой жизни и сокращений социального обеспечения. Забастовки организованы профсоюзами, входящими в центральные профсоюзные объединения зарплатополучателей.



1 февраля СМИ отмечали, что забастовки коснулись магазинов, ресторанов и гостиниц. В Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен многие взрослые были вынуждены остаться дома с детьми из-за забастовки работников детских садов.

В минувший четверг в Германии из-за забастовки было отменено не менее 1100 авиарейсов, из-за чего пострадали около 200 тысяч пассажиров.