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«Кошмар стал реальностью»: неожиданно нагрянувшие чиновники изъяли из семьи ребенка

Kuuuurija
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Мать троих детей.
Мать троих детей. Фото: Кадр из Kuuuurija

Репортер Kuuuurija Кетлин Крузе встретилась с 36-летней матерью-одиночкой Мооникой, к которой два месяца назад наведались сотрудники службы защиты детей и забрали одного из трех ее детей.

Мооника скрывает свое лицо и предстает перед камерой под другим именем, прежде всего, в целях защиты своих троих несовершеннолетних детей. На интервью она взяла с собой пятилетнего и полуторагодовалого детей. Семилетний ребенок сейчас живет в детском доме.

Героиня этого сюжета - не пьяница и не наркоманка, судьбоносным для нее стало нечто иное. По оценке Мооники, в их семье всегда все было хорошо: дети были одеты и обуты, накормлены, рядом - любящая заботливая мать. Однако около года назад у Мооники начались проблемы с волостными чиновниками.

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