«Кошмар стал реальностью»: неожиданно нагрянувшие чиновники изъяли из семьи ребенка

Мооника скрывает свое лицо и предстает перед камерой под другим именем, прежде всего, в целях защиты своих троих несовершеннолетних детей. На интервью она взяла с собой пятилетнего и полуторагодовалого детей. Семилетний ребенок сейчас живет в детском доме.

Героиня этого сюжета - не пьяница и не наркоманка, судьбоносным для нее стало нечто иное. По оценке Мооники, в их семье всегда все было хорошо: дети были одеты и обуты, накормлены, рядом - любящая заботливая мать. Однако около года назад у Мооники начались проблемы с волостными чиновниками.