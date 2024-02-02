Новое место для поимки нарушителей: департамент установит еще одну камеру слежения за скоростью

Камера слежения за скоростью расположена на 55-м километре дороги Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла и будет измерять скорость в направлении Таллинн-Хаапсалу. Уже выполнены работы по установке и настройке камеры, организация дорожного движения приведена в соответствие с новыми обстоятельствами.

На государственных шоссе Эстонии 67 измерительных кабин, пять из которых могут измерять скорость в обоих направлениях. В измерительных кабинах Департамент транспорта использует 34 измерительных систем, которые время от времени переустанавливаются.

Камеры слежения за скоростью помогают снизить превышение разрешенной скорости движения в опасных местах, что в свою очередь способствует снижению количества ДТП и их степени тяжести. Кроме того, камеры слежения за скоростью помогают контролировать дорожное поведение водителей.