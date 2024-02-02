Таллиннская биржа в прошлом году топталась на месте, но, несмотря на это, ста лучшим инвесторам отечественной биржи удалось увеличить свое состояние в общей сложности более чем на 100 миллионов евро, пишет Äripäev.
Рейтинг: кто самые богатые инвесторы на Таллиннской бирже?
Издание Äripäev составило рейтинг тысячи крупнейших инвесторов Таллиннской биржи.
Самым богатым инвестором является Май Каарепере (стоимость портфеля более 44 миллионов евро, только акции LHV Group), за ним следуют Кейо Эркки Мехтонен (стоимость портфеля более 38 миллионов евро, только акции Infortar) и Велло Кунман (стоимость портфеля более 27 миллионов евро, акции Eften и LHV Group).
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