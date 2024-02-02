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Рейтинг: кто самые богатые инвесторы на Таллиннской бирже?

rus.postimees.ee
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Евро.
Евро. Фото: Arvo Meeks

Таллиннская биржа в прошлом году топталась на месте, но, несмотря на это, ста лучшим инвесторам отечественной биржи удалось увеличить свое состояние в общей сложности более чем на 100 миллионов евро, пишет Äripäev.

Издание Äripäev составило рейтинг тысячи крупнейших инвесторов Таллиннской биржи.

Самым богатым инвестором является Май Каарепере (стоимость портфеля более 44 миллионов евро, только акции LHV Group), за ним следуют Кейо Эркки Мехтонен (стоимость портфеля более 38 миллионов евро, только акции Infortar) и Велло Кунман (стоимость портфеля более 27 миллионов евро, акции Eften и LHV Group).

Подробнее читайте на Äripäev.

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