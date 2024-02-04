Руководитель частной клиники: частная медицинская страховка добавляет деньги в здравоохранение

«Прежде всего, частной медицинской страховкой начали пользоваться предприятия, у которых много иностранных работников, когда сложно найти врача первичной помощи, не говоря о том, что дальше могут потребоваться какие-то специфические решения. Второй причиной появления такой страховки стали очереди», - объяснил доктор Абель.

Он уверен, что в принципе нет ничего плохого в привлечении дополнительных средств в здравоохранение: «Просто к вопросу нужно подходить глобально и системно. Как мы используем эти средства, как мы можем воспользоваться желанием работодателя инвестировать в здоровье своих работников? Я считаю, что это можно только приветствовать, что работодатели хотят вкладываться в здоровье работников, поскольку это, в определенном смысле, экономит и их средства, поскольку работник быстрее получает помощь и возвращается на свое место».