Отвечая на критику частного медицинского страхования со стороны министра здравоохранения Рийны Сиккут, считающей, что частные клиники заинтересованы в заработке, а не в лечении пациентов, медицинский руководитель сети частных клиник Meliva Андреас Абель объяснил, что от частной страховки общество получает только плюсы.
Руководитель частной клиники: частная медицинская страховка добавляет деньги в здравоохранение
«Прежде всего, частной медицинской страховкой начали пользоваться предприятия, у которых много иностранных работников, когда сложно найти врача первичной помощи, не говоря о том, что дальше могут потребоваться какие-то специфические решения. Второй причиной появления такой страховки стали очереди», - объяснил доктор Абель.
Он уверен, что в принципе нет ничего плохого в привлечении дополнительных средств в здравоохранение: «Просто к вопросу нужно подходить глобально и системно. Как мы используем эти средства, как мы можем воспользоваться желанием работодателя инвестировать в здоровье своих работников? Я считаю, что это можно только приветствовать, что работодатели хотят вкладываться в здоровье работников, поскольку это, в определенном смысле, экономит и их средства, поскольку работник быстрее получает помощь и возвращается на свое место».
Какие еще возможности есть для решения проблемы тотального снижения доступности медицинской помощи в Эстонии? На эти вопросы ответы будут искать герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 февраля, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.